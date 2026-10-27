Boeing-Aktie tiefer: Zahlen bleiben rot, Barmittel fließen stärker

Im Sommerquartal von Juli bis September schrieb der Konkurrent des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus erneut rote Zahlen. Während die Rüstungs- und Raumfahrtsparte einen Gewinn ablieferte, blieb das Geschäft mit Passagier- und Frachtjets in der Verlustzone. Immerhin fiel das Minus insgesamt deutlich niedriger aus als ein Jahr zuvor, und die Barmittel sprudelten stärker als gedacht. Das Beste an dem Quartalsbericht sei die Entwicklung der Barmittel, schrieb Branchenexperte Ken Herbert von der kanadischen Bank RBC. Damit seien die Risiken für das entsprechende Jahresziel der Boeing-Führung weiter gesunken.

Im dritten Quartal erzielte Boeing einen Umsatz von 24,2 Milliarden US-Dollar (21,6 Mrd Euro) und damit vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dies lag jedoch vor allem an der Rüstungs- und Raumfahrtsparte. Im Geschäft mit Passagier- und Frachtjets stagnierten die Auslieferungen nahezu bei 161 Jets, auch weil Triebwerkshersteller nicht genügend Turbinen lieferten. Der Barmittelzufluss aus dem operativen Geschäft lag konzernweit mit 1,5 Milliarden Dollar allerdings ein Drittel höher als ein Jahr zuvor - und übertraf die Erwartungen von Analysten.

Wegen der roten Zahlen der Verkehrsflugzeug-Sparte stand bei Boeing unter dem Strich jedoch insgesamt ein Fehlbetrag von 116 Millionen Dollar. Nach den ersten neun Monaten steht damit ein Minus von 551 Millionen Dollar zu Buche. Analysten erwarten im Schnitt auch für das vierte Quartal rote Zahlen, sodass Boeing ein weiteres Verlustjahr bevorstehen dürfte.

Erst 2025 hatte Boeing dank eines Spartenverkaufs seinen ersten Jahresgewinn seit 2018 erzielt. Der Konzern war nach den tödlichen Abstürzen zweier 737-Max-Jets in den Jahren 2018 und 2019 in eine Dauerkrise geraten. Weitere technische Probleme und Produktionsmängel bei anderen Flugzeugtypen und dem Raumschiff "Starliner" verschärften die Krise. Nach einem Beinahe-Unglück Anfang 2024 stellte die US-Luftfahrtbehörde den Hersteller schließlich unter verschärfte Aufsicht, hat die Zügel inzwischen jedoch wieder ein gutes Stück gelockert.

Boeing-Chef Kelly Ortberg verwies am Dienstag darauf, dass der Hersteller nach jahrelanger Verzögerung immerhin die Zulassung für die Mittelstreckenjet-Varianten 737 Max 7 und Max 10 erhalten hat. Außerdem soll Boeing den neuen Kampfjet für die US-Marine entwickeln. "Aber wir sind noch nicht fertig", räumte der Manager ein. Boeing konzentriere sich weiterhin auf Sicherheit und Qualität.

So soll das erste Exemplar des modernisierten Großraumjets Boeing 777X weiterhin im Jahr 2027 ausgeliefert werden - sieben Jahre später als ursprünglich angepeilt. Die erneute Verschiebung von Zulassung und Auslieferung hatte Boeing ziemlich genau vor einem Jahr bei der Veröffentlichung der Zahlen des dritten Quartals 2025 angekündigt - und dafür eine Belastung von 4,9 Milliarden Dollar verbucht. Unter dem Strich stand deshalb ein Quartalsverlust von 5,3 Milliarden Dollar. Im Vergleich dazu fiel der Verlust aus dem Sommer 2026 eher gering aus.

Boeing hatte nach den Abstürzen der beiden 737-Max-Jets und dem folgenden Flugverbot für die Modellreihe seine Position als weltgrößter Flugzeughersteller an seinen Rivalen Airbus aus Europa verloren. Der DAX-Konzern Airbus will seine Quartalszahlen an diesem Mittwoch (28. Oktober) nach dem europäischen Börsenschluss veröffentlichen.

So reagiert die Boeing-Aktie

Der Boeing-Kurs ist am Dienstag nach einer anfangs noch mäßig enttäuschten Reaktion auf die vorgelegten Quartalszahlen wegen Aussagen zu den Auslieferungen und dem Cashflow mächtig unter Druck geraten. Nur moderat im Minus gestartet, weiteten die Aktien ihren Kursverlust binnen der ersten beiden Handelsstunden auf zuletzt etwa zehn Prozent aus.

Zuletzt wurden die Boeing-Aktien zu rund 168,31 US-Dollar gehandelt. Es könnte der stärkste Kurseinbruch seit 18 Monaten werden.

Der Flugzeugbauer schrieb im vergangenen Quartal erneut rote Zahlen, die geprägt waren vom Kerngeschäft. Der Verlust je Aktie liege über der Konsensschätzung, das Umsatzplus aber auch, zog Experte Ken Herbert von der kanadischen Bank RBC kein eindeutiges Fazit. Er erwähnte außerdem die Barmittelentwicklung im Quartal positiv.

Unter Druck gerieten die Aktien aber wegen Kommentaren zu den Auslieferungen und dem langfristigen Cashflow. Der Flugzeugbauer erklärte, es werde mehr Zeit benötigt, um zu dauerhaft höheren Produktionsraten überzugehen. In der Telefonkonferenz wurde klar, dass das diesjährige Produktionsziel für die 737-Serie von 500 Jets verfehlt wird. Bei den 787 Dreamliner-Modellen sieht Boeing die Auslieferungszahl mit 90 am unteren Ende des Zielbandes. Analystin Sheila Kahyaoglu von Jefferies Research sah dann aber noch einen anderen schweren Belastungsfaktor in Aussagen zum langfristigen Free Cashflow, die Anleger enttäuschten. Boeing plane demnach für die Jahre 2027 bis 2029 mit Barmittelzuflüssen, die unter den Konsenserwartungen lägen.

Zu dem Kursrutsch bei trug dann wohl auch noch ein eingetrübtes Chartbild, denn so richtig bergab ging es, als nach knapp einer Handelsstunde mit 182,40 Dollar das ehemalige Tief seit November 2025 unterschritten wurde. In der Folge sackte der Kurs dann auf das niedrigste Niveau seit April 2025 ab.

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ARLINGTON (dpa-AFX)