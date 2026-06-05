Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Krisenstab eingerichtet
|
05.06.2026 10:02:00
Boeing-Aktie unbeeindruckt: Zwischenfall am Frankfurter Flughafen: Lufthansa betroffen - Mitarbeiter im Krankenhaus
Video dokumentiert schwere Schäden am Flugzeug
Fotos und ein von der Lufthansa als authentisch eingestuftes Video auf der Plattform X dokumentieren das Ausmaß des Vorfalls. Das Video zeigt, wie der Bug des Flugzeugs plötzlich nach vorne absackt, während ein Bodenmitarbeiter direkt daneben steht. Dabei brechen Teile ab und fliegen zur Seite. Durch den Aufprall kippte der Rumpf extrem nach vorne, während das Heck nach oben ragt, obwohl die Fluggastbrücke bereits am Flieger anlag. Die Maschine ist durch den Zwischenfall stark beschädigt worden.
Experten starten die Ursachenforschung
Ein Krisenstab wurde umgehend eingerichtet, und Techniker sowie Experten nahmen noch vor Ort die Arbeit auf. Nach der Freigabe durch die Ermittlungsbehörden sollte der havarierte Dreamliner für weitere Untersuchungen und die spätere Reparatur in eine Technikhalle geschleppt werden. Nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport hatte der Vorfall glücklicherweise keine größeren Auswirkungen auf den übrigen Flugbetrieb.
Der Dreamliner in der Lufthansa-Flotte
Die Boeing 787-9 ist ein zweistrahliges Langstreckenflugzeug, das je nach Konfiguration Platz für 200 bis 440 Passagiere bietet. Der Flugzeugtyp ist noch relativ neu im Dienst der Lufthansa, da die erste Maschine erst im Jahr 2022 übernommen wurde. Aktuell umfasst die Flotte 17 dieser Flugzeuge, wobei die Zahl der Dreamliner bis Ende 2027 auf insgesamt 29 ansteigen soll.
Die Boeing-Aktie verliert vorbörslich an der NYSE 0,15 Prozent auf 217,10 US-Dollar.
FRANKFURT (dpa-AFX)
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