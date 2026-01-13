Boeing-Aktie wenig bewegt: Zweiter Großauftrag seit Jahresbeginn

Der angeschlagene US-Flugzeughersteller Boeing hat knapp zwei Wochen nach Neujahr seinen zweiten Großauftrag des Jahres hereingeholt.

Der Flugzeugfinanzierer Aviation Capital Group habe 50 Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max bestellt, teilte der Konkurrent des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus am Dienstag in Seattle mit. Der Auftrag umfasse je 25 Exemplare der 737 Max 8 und der Langversion 737 Max 10. Vergangene Woche hatte bereits Alaska Airlines 105 Maschinen vom Typ 737 Max 10 und fünf Großraumjets vom Typ 787 "Dreamliner" bestellt.

Am späten Nachmittag deutscher Zeit will Boeing seine Auftrags- und Auslieferungsbilanz des vergangenen Jahres veröffentlichen. Marktführer Airbus hat seine Zahlen bereits am Montag vorgelegt.

Die Boeing-Aktie notiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 0,09 Prozent tiefer bei 239,59 US-Dollar.

