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WKN: 851915 / ISIN: US6668071029

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Durchgesetzt 30.09.2026 17:03:03

Boeing-Aktie zieht an: Milliardenprojekt für neuen US-Kampfjet

Boeing-Aktie zieht an: Milliardenprojekt für neuen US-Kampfjet

Boeing erhält den Zuschlag für die Entwicklung des neuen F/A-XX-Kampfjets der US-Marine und setzt sich damit gegen Northrop Grumman durch.

Der kriselnde Flugzeugbauer Boeing hat den Zuschlag für den Bau des nächsten Kampfjet-Modells für die US-Marine bekommen. Der US-Konzern stach damit seinen Konkurrenten Northrop Grumman aus, wie das US-Verteidigungsministerium am Dienstagabend (Ortszeit) mitteilte. Der geplante Tarnkappenflieger trägt immer noch den Namen "F/A-XX" - wobei "XX" ein Platzhalter für die übliche Nummernbezeichnung ist. Im vergangenen Jahr hatte Boeing bereits den Hersteller Lockheed Martin bei dem neuen F-47 für die US-Luftwaffe übertrumpft.

Boeing-Aktie im Plus

Für die Boeing-Aktie geht es im NYSE-Handel am Mittwoch zeitweise um 1,14 Prozent aufwärts auf 189,82 US-Dollar. Die Aktie von Northrop Grumman büsste hingegen ein und verliert 4,06 Prozent auf 484,14 US-Dollar.

F/A-XX soll F/A-18 Super Hornet ablösen

Die US-Marine nannte nur wenige Details zu dem Flugzeugtyp, der die bisherige F/A-18 Super Hornet schrittweise ab den 2030er Jahren ablösen soll. Die Kosten für Entwicklung und Bau blieben ebenso offen wie die Zahl der bestellten Maschinen und der genaue Zeitpunkt der geplanten Inbetriebnahme. Boeing sprach lediglich von einem Multi-Milliarden-Dollar-Vertrag.

Auftrag von großer Bedeutung für Boeing

Für Boeing ist der Auftrag von großer Bedeutung. Der Hersteller arbeitet sich derzeit aus einer schweren Krise mit jahrelangen Verlusten heraus, die mit den Abstürzen zweier Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max in den Jahren 2018 und 2019 begonnen hatte. Seither zogen sich die technischen und finanziellen Probleme von der Verkehrsflugzeugsparte über Rüstungsprojekte und die neue Air Force One für den US-Präsidenten bis zum neuen Starliner-Raumschiff.

Kongress treibt F/A-XX-Programm voran

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und sein Stellvertreter Steve Feinberg hatten sich Anfang 2025 gegen das F/A-XX-Projekt ausgesprochen. Sie befürchteten, dass die US-Rüstungsindustrie nicht in der Lage sei, zwei große neue Kampfjet-Typen zu entwickeln und zu bauen. Doch der Kongress stellte hunderte Millionen Dollar zur Verfügung, um das Programm voranzutreiben.

WASHINGTON/ST. LOUIS (dpa-AFX)

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Bildquelle: Maxene Huiyu / Shutterstock.com,Jordan Tan / Shutterstock.com

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