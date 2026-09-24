Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.09.2026 07:02:10

Boeing Bags Order For 11 Boeing Jets From Biman Bangladesh Airlines

(RTTNews) - The Boeing Company [BA], an aerospace and defense major, Wednesday announced that it has secured an order from Biman Bangladesh Airlines for eleven 787 Dreamliner and 737 MAX airplanes to grow and renew its fleet.

The financial details of the order which consists of five 787-10 and six 737-8 jets have not been divulged.

This purchase builds on the airline's largest-ever order for fourteen 787 Dreamliner and 737 MAX airplanes earlier this year.

Biman currently operates 787, 777 and 737 Next Generation airplanes across its international network, connecting Bangladesh with major hubs in the Middle East, South and Southeast Asia, and Europe and the new consignment of 737-8 brings greater range to the airline's single aisle network, while the 787-10 adds higher capacity to complement Biman's 787-9 and 787-8 airplanes, Boeing commented.

On Wednesday, shares of the company closed at $199.93, up 1.12% on the New York Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Boeing Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Boeing Co.

mehr Analysen
23.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
02.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 173,06 0,09% Boeing Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hohe Ölpreise belasten: ATX beendet Handel schwächer -- DAX letztlich mit Verlusten -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten Verluste. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Die Börsen in Asien entwickelten sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen