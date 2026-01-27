Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|
27.01.2026 14:19:00
Boeing beats revenue expectations by a wide margin, as airplane deliveries nearly triple
Boeing reported a surprisingly large fourth-quarter profit and beat revenue expectations by a wide margin.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
