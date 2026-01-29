29.01.2026 06:31:29

Boeing: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Boeing hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 612,60 ARS. Im Vorjahresviertel waren -227,370 ARS je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 125,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34 415,08 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 15 233,28 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 128,71 ARS ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -700,550 ARS je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 111 420,57 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahr hatte Boeing 60 908,84 Milliarden ARS umgesetzt.

