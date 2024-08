Boeing: Chinas Flugzeugflotte wird sich dank Reiseboom mehr als verdoppeln

SEATTLE/PEKING (dpa-AFX) - Der US-Flugzeugbauer Boeing rechnet in den kommenden 20 Jahren mit einem stärker wachsenden chinesischen Markt. Chinas Verkehrsflugzeugflotte dürfte sich aufgrund der starken Nachfrage nach Passagierflügen und Luftfracht in den kommenden 20 Jahren mehr als verdoppeln, teilte Boeing am Dienstag in Peking mit. Das asiatische Land sei damit auf dem Weg, zum größten Luftverkehrsmarkt der Welt aufzusteigen. Laut der Prognose des US-Flugzeugherstellers wird China in den nächsten zwei Jahrzehnten 8.830 neue Flugzeuge brauchen, davon allein 6.720 Schmalrumpfflugzeuge wie die 737 Max. 60 Prozent der neuen Flugzeuge würden für das Wachstum benötigt, mit dem Rest müssten ältere Maschinen durch treibstoffeffizientere Modelle ersetzt werden. Damit rechnet Boeing mit einem höheren chinesischen Bedarf an neuen Flugzeugen als noch als zuletzt.

Zuvor waren die Amerikaner in ihrer 20-Jahres-Prognose von 8.560 neuen Flugzeugen bis 2042 ausgegangen. Boeing setzt dabei auf eine Verdoppelung der chinesischen Flotten dank der starken Nachfrage nach Passagierflügen und Luftfracht. Der Hersteller prognostiziert, dass Chinas Passagierverkehr jährlich um 5,9 Prozent wachsen und so den weltweiten Durchschnitt von 4,7 Prozent übertreffen wird./mne/lew/mis