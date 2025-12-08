Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

08.12.2025 17:14:43

Boeing Completes Acquisition of Spirit AeroSystems, a Major Supplier

The aerospace company is buying Spirit AeroSystems, which makes the bodies of the 737 Max jet, two years after a part of that plane blew away during a flight.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
