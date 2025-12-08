Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|
08.12.2025 17:14:43
Boeing Completes Acquisition of Spirit AeroSystems, a Major Supplier
The aerospace company is buying Spirit AeroSystems, which makes the bodies of the 737 Max jet, two years after a part of that plane blew away during a flight.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
