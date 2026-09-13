Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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13.09.2026 21:26:00
Boeing Delivered 51 Jets in August. Here's Why the Stock is Finally Back Above $200.
Shares of Boeing (NYSE: BA) climbed above $200 recently, even after it reported a slight dip in monthly deliveries. In August, Boeing delivered 51 aircraft, a 10.5% drop from a year earlier. Still, Boeing's total number of aircraft deliveries year to date is its best result since 2018. Investors are looking past the August dip because the bigger, longer-term picture has improved.
Boeing hit $24.5 billion in revenue in the second quarter. This represents 8% growth from the year prior. Adjusted free cash flow turned positive in a big way, hitting $631 million against the negative $200 million from last year's second quarter.
Boeing's backlog stands at an incredible $715 billion, with more than 6,200 commercial aircraft in the pipeline. Boeing's turnaround plan appears to be taking hold. CEO Kelly Ortberg has stressed that the aircraft manufacturer is rebuilding trust among customers, regulators, and suppliers alike. This is paving the foundation for even more growth.
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Nachrichten zu Boeing Co.
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11.09.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
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11.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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11.09.26
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11.09.26
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09.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
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08.09.26
|Börse New York in Rot: So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
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Analysen zu Boeing Co.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|180,92
|2,41%
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