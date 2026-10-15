Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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15.10.2026 23:05:00

Boeing Fell Back Below $200 Ahead of a Strike Deadline. Here's Why I'd Buy the Fear After New Contracts Were Signed

Some companies learn the hard way that tussling with organized labor often isn't a winning proposition, and when those disagreements are lengthy and public, nobody wins. But there are plenty of losers, including the company itself, its workers, and shareholders.

It looks as if Boeing (NYSE: BA) got that memo because earlier this month, the aerospace and defense Goliath averted a strike with 17,000 engineers and technical workers. For many of the largest industrial companies by market cap, of which Boeing is one, engineers and technical staffers are among the most essential personnel, so keeping them happy is a good idea.

Boeing stock has been grounded, but it could take flight again. Image source: Getty Images.

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