Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|
24.09.2026 07:23:06
Boeing Finalizes Order For Up To 150 737 MAX Airplanes With Turkish Airlines
(RTTNews) - The Boeing Co. (BA), an aerospace company, on Wednesday announced that it had finalized an order with Turkish Airlines for up to 150 737 MAX airplanes.
Turkish Airlines purchased 100 737-8 airplanes.
The order builds on Turkish Airlines' 2025 order for up to 75 787 Dreamliner aircraft as part of its fleet and network expansion.
The agreement also includes industrial participation to support Türkiye's aviation ecosystem.
The airline also secured options for 50 additional 737 MAX jets.
The agreement includes substitution rights for the 737-10, the largest 737 MAX variant.
The order marks Turkish Airlines' largest Boeing single-aisle aircraft order.
The new aircraft will support the airline's short- and medium-haul network from its Istanbul hub.
The Boeing Co closed trading 1.12% higher at $199.93 on the New York Stock Exchange. In the overnight, the stock further traded 0.16% higher at $200.25.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boeing Co.
|
24.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
23.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
23.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
23.09.26
|Schwache Performance in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
23.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start schwächer (finanzen.at)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
21.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Boeing von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
18.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
Analysen zu Boeing Co.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|172,90
|-1,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHohe Ölpreise belasten: ATX beendet Handel schwächer -- DAX letztlich mit Verlusten -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten Verluste. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Die Börsen in Asien entwickelten sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.