Boeing gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Boeing hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 30,48 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 27,97 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at