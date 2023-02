Boeing hängt bei Auslieferungen im Januar Airbus ab

Washington (Reuters) - Der US-Flugzeugbauer Boeing hat seinen europäischen Erzrivalen Airbus bei den Auslieferungen im Januar überflügelt.

Das Unternehmen aus Seattle übergab nach Angaben vom Dienstag 38 Maschinen an die Kunden. Das sind mehr als vor Jahresfrist und fast doppelt so viele wie bei Airbus. Boeing-Manager dämpften jedoch die Erwartungen, dass sich dieser Trend nun fortsetzen könnte: Die Auslieferungen dürften von Monat zu Monat schwanken. Es wird damit gerechnet, Boeing-Finanzchef Brian West am Mittwoch sich zu der geplanten Produktionsausweitung äußert.

Airbus lieferte im Januar 20 Maschinen aus - ein Drittel weniger als im Januar 2022. Airbus-Chef Guillaume Faury knöpft sich deswegen Insidern zufolge die eigenen Führungskräfte vor: Die schwachen Auslieferungszahlen müssten ein weiterer Weckruf sein, sagte er Insidern zufolge.

(Bericht von Valerie Insinna, geschrieben von Christina Amann; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)