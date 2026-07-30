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30.07.2026 06:31:29
Boeing hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Boeing lud am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,160 CAD je Aktie erzielt worden.
Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,00 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 31,50 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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