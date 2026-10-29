Boeing hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Boeing äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,00 Prozent auf 124,26 Milliarden BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 126,79 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at