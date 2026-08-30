Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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30.08.2026 20:07:01
Boeing Is Building 737s Faster Than It Has in Years. But Its Engineers Just Authorized an October Strike.
Boeing (NYSE:BA) is finally building 737s at a pace it has not achieved in years. The program began transitioning to a production rate of 47 aircraft per month in the second quarter, according to the company's July earnings release, and Boeing initiated initial production on a new 737 line in July. For an aerospace giant that spent early 2024 limited to 38 per month by regulators, this production ramp is notable.But now there's something that could get in the way. On Aug. 21, the two SPEEA units representing Boeing's approximately 17,000 engineers and technical workers rejected the company's contract offers and authorized a strike by overwhelming margins. The current contracts expire at midnight on Oct. 6.Image source: Boeing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Boeing Co.
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24.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
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24.08.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
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24.08.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
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24.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boeing von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
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24.08.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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21.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
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21.08.26
|Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones mittags steigen (finanzen.at)
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21.08.26
|Boeing-Aktie im Minus: Flugzeug kehrt nach technischen Problemen um (dpa-AFX)
Analysen zu Boeing Co.
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
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|Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
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|Boeing Co.
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