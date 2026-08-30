Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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30.08.2026 20:07:01

Boeing Is Building 737s Faster Than It Has in Years. But Its Engineers Just Authorized an October Strike.

Boeing (NYSE:BA) is finally building 737s at a pace it has not achieved in years. The program began transitioning to a production rate of 47 aircraft per month in the second quarter, according to the company's July earnings release, and Boeing initiated initial production on a new 737 line in July. For an aerospace giant that spent early 2024 limited to 38 per month by regulators, this production ramp is notable.But now there's something that could get in the way. On Aug. 21, the two SPEEA units representing Boeing's approximately 17,000 engineers and technical workers rejected the company's contract offers and authorized a strike by overwhelming margins. The current contracts expire at midnight on Oct. 6.Image source: Boeing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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