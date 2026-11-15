Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|
15.11.2026 21:00:02
Boeing Is Handing 3 Businesses to Archer Aviation and Closing a $131 Billion F-15 Order. Here’s Which Stock Gets the Better Deal.
Boeing (NYSE:BA) is selling three aerospace businesses to Archer Aviation (NYSE:ACHR), giving the electric aircraft developer an established defense operation generating more than $200 million in annual revenue. Meanwhile, Boeing has secured a U.S. military contract with a maximum value of $131.23 billion to support its F-15 fighter jet program.
Both developments could significantly improve the companies' long-term prospects. But they represent very different opportunities. Archer is gaining revenue, technology, and a stronger foothold in defense. Boeing is strengthening an already substantial military business while simplifying its operations.
And while both deals look promising, one stock offers a more compelling opportunity. Let’s find out which one.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boeing Co.
|
12.11.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
10.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
10.11.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 230 Dollar (dpa-AFX)
|
09.11.26
|Boeing-Aktie schwächer: 5 Prozent Jobabbau in der Verkehrsflugzeugsparte (dpa-AFX)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
09.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
05.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Boeing Co.
|10.11.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ÅF AB
|11,64
|-0,60%
|Archer Aviation
|3,64
|-6,67%
|Boeing Co.
|155,42
|0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.