Boeing Aktie

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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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15.11.2026 21:00:02

Boeing Is Handing 3 Businesses to Archer Aviation and Closing a $131 Billion F-15 Order. Here’s Which Stock Gets the Better Deal.

Boeing (NYSE:BA) is selling three aerospace businesses to Archer Aviation (NYSE:ACHR), giving the electric aircraft developer an established defense operation generating more than $200 million in annual revenue. Meanwhile, Boeing has secured a U.S. military contract with a maximum value of $131.23 billion to support its F-15 fighter jet program.

Both developments could significantly improve the companies' long-term prospects. But they represent very different opportunities. Archer is gaining revenue, technology, and a stronger foothold in defense. Boeing is strengthening an already substantial military business while simplifying its operations.

And while both deals look promising, one stock offers a more compelling opportunity. Let’s find out which one.

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