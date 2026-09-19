Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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19.09.2026 20:05:00

Boeing Isn't Perfect -- but It's Still a Compelling Value Buy Right Now

Boeing (NYSE: BA) stock presents a rare value in the aerospace sector right now. Commercial aerospace-focused stocks tend to command premium valuations because the market prices in a long-term stream of income coming from a combination of lucrative aftermarket services and the surety of massive commercial aircraft backlogs at Boeing and Airbus.

However, the valuation discount makes it appear attractive to value-oriented investors. Here's why.

The table shows price-to-free cash flow (FCF) valuations based on the Wall Street consensus from Visible Alpha.

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