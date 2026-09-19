Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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19.09.2026 20:05:00
Boeing Isn't Perfect -- but It's Still a Compelling Value Buy Right Now
Boeing (NYSE: BA) stock presents a rare value in the aerospace sector right now. Commercial aerospace-focused stocks tend to command premium valuations because the market prices in a long-term stream of income coming from a combination of lucrative aftermarket services and the surety of massive commercial aircraft backlogs at Boeing and Airbus.
However, the valuation discount makes it appear attractive to value-oriented investors. Here's why.
The table shows price-to-free cash flow (FCF) valuations based on the Wall Street consensus from Visible Alpha.
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|DZ BANK
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|20,20
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