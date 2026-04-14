Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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14.04.2026 17:20:46
Boeing jet deliveries slow in March due to 737 MAX wiring issue
[SEATTLE] Boeing said on Tuesday (Apr 14) it delivered 46 jets in March, down from 51 the prior month, as the company...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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