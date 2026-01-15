Boeing Aktie

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

15.01.2026 02:51:06

Boeing Knew About Flaws in UPS Plane That Crashed in Louisville, N.T.S.B. Says

In a report Wednesday, the National Transportation Safety Board said fractures that appeared to have led the left engine to separate from the plane’s wing had occurred at least four other times.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Nachrichten zu Boeing Co.

