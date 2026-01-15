Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|
15.01.2026 13:49:56
Boeing knew of flaw in part linked to UPS plane crash, US safety board report says
An aircraft that crashed in November had a structural flaw that had been identified by Boeing 15 years ago, investigators say.
