Boeing Landed a $131 Billion F-15 Order. Here's What It Means for Lockheed Martin.

One need not be an avionics expert to understand that military aircraft are described in generational terms. That lesson was effectively taught in the 2022 blockbuster Top Gun: Maverick, where the term "fifth generation," or "fifth gen," was used to describe unidentified enemy fighter aircraft.

Fear not, because the U.S. is the leader in the development of fifth-generation fighter jets, but those planes are expensive to produce, and some older planes are still plenty useful in combat. Hence, Boeing (NYSE: BA) recently won a contract worth as much as $131.2 billion to produce more of and enhance existing planes in the Air Force's F-15 fleet.

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