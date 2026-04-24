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24.04.2026 06:31:29
Boeing legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Boeing stellte am 22.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,50 ARS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -7,040 ARS in den Büchern gestanden.
Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31 503,90 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 53,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20 578,65 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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