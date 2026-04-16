Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
16.04.2026 17:37:06
Boeing, Millennium Space Systems To Expand Space Production Capacity; Stock Down
(RTTNews) - The Boeing Company (BA), along with its subsidiary Millennium Space Systems, Thursday announced the decision to expand space production capacity and broaden their satellite portfolio to help government and commercial customers field capability faster and with greater flexibility.
Under this plan, Boeing's payload and mission expertise will be combined with Millennium's rapid production approach and common products, expanding the range of mission-ready options available to customers.
Also, the companies announced Resolute, a new mid-class satellite platform, designed to give customers a more adaptable option for communications, sensing and other mission needs across multiple orbital regimes.
BA is currently trading at $216.72, down 3.22 percent on the New York Stock Exchange.
Analysen zu Boeing Co.
|14.04.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
