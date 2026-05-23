Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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23.05.2026 13:07:00
Boeing muss LOT keinen Einnahmeausfall bezahlen - Streit wegen 737 Max
Nach zwei Abstürzen mussten Boeing-Flugzeuge des Typs 737 Max monatelang am Boden bleiben. Die Fluggesellschaft LOT wollte sich daraufhin fehlende Einnahmen zurückholen. Es geht um viel Geld.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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