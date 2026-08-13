Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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13.08.2026 14:30:00
Boeing names new president for Latin America and the Caribbean
-Celso Ferrer has been appointed to lead Boeing’s operations in the regionWeiter zum vollständigen Artikel bei The Boeing Co.
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Nachrichten zu Boeing Co.
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07.08.26
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