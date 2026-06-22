Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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22.06.2026 06:49:19
Boeing names Travis Sullivan as new South-east Asia president
He replaces Penny Burtt in the role, who leaves to pursue a new opportunityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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