Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
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27.08.2026 09:44:01
Boeing Paid $4.7 Billion to Buy Back a Business It Sold in 2005
In 2005, Boeing (NYSE:BA) sold its commercial airplane operations in Kansas and Oklahoma to the investment firm Onex for about $900 million in cash. The business became Spirit AeroSystems, the world's largest independent supplier of aircraft structures -- including the fuselage of the 737.In December, Boeing paid $4.7 billion in stock to take it back. Counting Spirit's debt, the deal was valued at about $8.3 billion.That history is worth holding onto, because Boeing is selling again. On Aug. 10, the aerospace giant agreed to sell three of its future-flight businesses (Wisk Aero, Insitu, and SkyGrid) to Archer Aviation (NYSE:ACHR).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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