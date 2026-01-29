29.01.2026 06:31:29

Boeing präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Boeing gab am 27.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,23 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -5,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,95 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 57,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,24 Milliarden USD in den Büchern standen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,48 USD gegenüber -18,360 USD je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Boeing 89,46 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 66,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

