Boeing präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Boeing lud am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,50 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,22 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at