|
24.04.2026 06:31:29
Boeing präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Boeing lud am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,50 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,22 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg: Asiens Börsen überwiegend schwächer -- ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer
Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot. Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte.