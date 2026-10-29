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29.10.2026 06:31:29
Boeing präsentierte Quartalsergebnisse
Boeing hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 16,25 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -395,270 ARS je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30 914,71 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36 277,90 Milliarden ARS ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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