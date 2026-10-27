Boeing Q3 Loss Narrows Significantly, Revenues Rise

(RTTNews) - Aerospace and defense major Boeing Co. (BA) reported Tuesday significantly narrower net loss in its third quarter, with lower expenses and growth in revenues.

In the quarter, net loss was $116 million or $0.26 per share, compared to prior year's loss of $5.339 billion or $7.14 per share.

Core loss per share was $0.34, compared to loss of $7.47 a year ago.

Total costs and expenses fell to $22.021 billion from prior year's $25.645 billion.

Revenues for the quarter grew 4 percent to $24.188 billion from $23.270 billion last year, primarily reflecting higher defense and services volume and less favorable commercial delivery mix.

Total company backlog at quarter end grew to a record $745 billion.

In pre-market activity on the NYSE, the shares were trading 0.63 percent higher at $189.43, after closing Monday's regular trading 0.02 percent lower.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.