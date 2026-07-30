Boeing: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Boeing hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 39,34 ARS gegenüber -44,040 ARS im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34 603,19 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 26 132,35 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.at