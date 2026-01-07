Boeing Aktie

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

07.01.2026 15:24:45

Boeing Receives Largest Airplane Order From Alaska Airlines

(RTTNews) - The Boeing Company [BA], the Aerospace and defense major, Wednesday announced that it has secured Alaska Airlines largest-ever airplane order as part of its long-term plan to expand its domestic and international route networks.

The financial details of the order have not been divulged.

The requisition includes 105 737-10 airplanes and options for 35 more of the largest 737 MAX variants to serve high-density routes and renew its existing fleet and Five 787 widebody jets to expand the airline's long-haul service to and from Europe and Asia.

In pre-market activity, BA shares were trading at $232.50, up 1.16% on the New York Stock Exchange.

Nachrichten zu Boeing Co.

Analysen zu Boeing Co.

06.01.26 Boeing Outperform Bernstein Research
05.01.26 Boeing Outperform Bernstein Research
22.12.25 Boeing Outperform Bernstein Research
19.12.25 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 195,98 -0,09% Boeing Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

