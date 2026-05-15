Boeing Aktie
ISIN: ARDEUT110061
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15.05.2026 02:14:52
Boeing shares drop 4% after Trump announces China orders 200 jets; number below expectations
The talks had been for 500 Boeing 737 Max jets, plus possibly dozens of more expensive widebody jets in follow-on ordersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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