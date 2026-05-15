Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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15.05.2026 09:23:17
Boeing shares slide as Trump’s China summit deals disappoint
US president says Beijing will expand agriculture and oil purchasesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|14 160,00
|-4,65%
|Boeing Co.
|189,94
|-3,43%
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