Boeing stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Boeing ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Boeing die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -9,970 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,27 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 17,84 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at