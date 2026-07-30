Boeing stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Boeing hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 124,11 Milliarden BRL – eine Minderung von 3,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 128,94 Milliarden BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at