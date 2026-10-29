Boeing stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Boeing präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,26 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,140 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 24,19 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at