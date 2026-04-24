Boeing verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Boeing hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 116,78 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 114,01 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at