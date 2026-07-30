Boeing vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Boeing lud am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,920 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 24,56 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,75 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at