Boeing vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Boeing äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -1,250 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 33,86 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 5,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,05 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at