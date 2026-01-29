Boeing veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Boeing veröffentlichte am 27.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 1,81 CAD. Im letzten Jahr hatte Boeing einen Gewinn von -0,970 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 33,39 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,32 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,440 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten -3,190 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 125,01 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 91,13 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at