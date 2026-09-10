GE Aerospace a Aktie
WKN DE: A40MS7 / ISIN: CA36968P1080
|
10.09.2026 19:31:29
Boeing vs. GE Aerospace: Which Industrials Stock Is a Better Buy in 2026?
As global travel continues its post-pandemic ascent, investors are weighing the recovery of an aviation titan against a leaner engine specialist. Choosing between Boeing (NYSE:BA) and GE Aerospace (NYSE:GE) requires careful scrutiny.
Boeing remains a global leader in commercial aircraft manufacturing and defense systems, while GE Aerospace has transformed into a focused aerospace power. Both companies benefit from rising demand for efficient travel, yet they offer vastly different financial health and risk profiles.
Boeing develops and services commercial airplanes, defense products, and space systems for customers in over 150 countries. The company derives a significant portion of its revenue from the U.S. government, including the Department of Defense and NASA. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, particularly when specialized contracts are subject to shifting federal budget priorities.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GE Aerospace Shs -A- -CAD hedged- Canadian Depoitary Receipt Hedged Shs -A- Reg S
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu GE Aerospace Shs -A- -CAD hedged- Canadian Depoitary Receipt Hedged Shs -A- Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|13 780,00
|-1,43%
|Boeing Co.
|176,66
|-0,98%
|General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|65 000,00
|-2,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.