General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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12.10.2026 19:40:02
Boeing vs. GE Aerospace: Which U.S. Industrial Giant's Stock Is a Better Buy in 2026?
Are you looking for an aerospace turnaround or a steady propulsion leader? Choosing between Boeing Co. (NYSE:BA) and GE Aerospace (NYSE:GE) requires weighing massive order backlogs against operational hurdles and balance sheet strength.
Boeing remains a primary airframe manufacturer for the global aviation market, while GE Aerospace dominates the commercial and military engine segments. They are often compared because they share the same end-market cycles and major airline customers. Investors often look at these two to gauge the health of the broader aviation market.
Boeing designs and manufactures commercial airplanes and serves as a major player among defense stocks through its defense and space segments. It generates significant revenue from the U.S. government, including the Department of Defense and NASA, as well as global commercial airlines. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, especially given that many commercial aircraft contracts are long-term and include price escalation clauses.
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Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|12 840,00
|1,99%
|Boeing Co.
|166,52
|-1,95%
|General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|62 225,00
|0,93%
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