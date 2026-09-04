Boeing Aktie

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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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04.09.2026 21:57:01

Boeing vs. Intuitive Machines: Which Aerospace Stock Is a Better Buy in 2026?

Aerospace investing offers a choice between established giants and emerging pioneers. Can the recovery at Boeing Co (NYSE:BA) outpace the high-growth potential of lunar exploration specialist Intuitive Machines Inc (NASDAQ:LUNR) for your portfolio?Boeing is a global leader in commercial aviation and defense systems, currently navigating a complex operational turnaround. Intuitive Machines focuses on the nascent lunar economy, providing spacecraft and data services for NASA and commercial clients. This comparison explores whether stability or frontier growth is the better bet today.Boeing operates as a major player in the industrial stocks category, serving a diverse global market through its commercial aircraft and defense segments. In its latest annual report, filed for 2025, the company noted that the U.S. government and commercial airlines are its primary customers. The company is currently integrating Spirit AeroSystems and maintains customer concentration risk as a significant portion of revenue comes from government contracts.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Boeing Co. 182,52 1,05% Boeing Co.
Intuitive Machines Inc Registered Shs -A- 12,66 0,32% Intuitive Machines Inc Registered Shs -A-

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