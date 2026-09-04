Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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04.09.2026 21:57:01
Boeing vs. Intuitive Machines: Which Aerospace Stock Is a Better Buy in 2026?
Aerospace investing offers a choice between established giants and emerging pioneers. Can the recovery at Boeing Co (NYSE:BA) outpace the high-growth potential of lunar exploration specialist Intuitive Machines Inc (NASDAQ:LUNR) for your portfolio?Boeing is a global leader in commercial aviation and defense systems, currently navigating a complex operational turnaround. Intuitive Machines focuses on the nascent lunar economy, providing spacecraft and data services for NASA and commercial clients. This comparison explores whether stability or frontier growth is the better bet today.Boeing operates as a major player in the industrial stocks category, serving a diverse global market through its commercial aircraft and defense segments. In its latest annual report, filed for 2025, the company noted that the U.S. government and commercial airlines are its primary customers. The company is currently integrating Spirit AeroSystems and maintains customer concentration risk as a significant portion of revenue comes from government contracts.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Boeing Co.
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04.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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03.09.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
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02.09.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones schlussendlich fester (finanzen.at)
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02.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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02.09.26
|Mittwochshandel in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
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02.09.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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31.08.26
|Boeing-Aktie im Minus: 737 landet nach Rauchvorfall in Bordküche außerplanmäßig in Paris (dpa-AFX)
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31.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boeing von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Boeing Co.
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
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|DZ BANK
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|13 940,00
|0,43%
|Boeing Co.
|182,52
|1,05%
|Intuitive Machines Inc Registered Shs -A-
|12,66
|0,32%
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