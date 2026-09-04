Boeing Aktie

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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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04.09.2026 20:59:01

Boeing vs. Lockheed Martin: Which Aerospace Stock Is a Better Buy in 2026?

Choosing between Boeing Co (NYSE:BA) and Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT) involves weighing a high-growth turnaround story against a steady, reliable defense incumbent in an increasingly complex global security environment.Boeing dominates the civilian skies while maintaining a massive defense presence, whereas Lockheed Martin is a specialized titan of defense technology. Both companies play critical roles in national security and global infrastructure, making them frequent candidates for comparison.Boeing operates as a massive global aerospace entity that builds commercial airplanes, defense systems, and space technologies. The company sells its products to commercial airlines and government agencies in over 150 countries. According to its latest annual report, filed for 2025, the company relies heavily on commercial airlines and also maintains deep ties with the U.S. Department of Defense and NASA. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, particularly when airline acceptance of new aircraft fluctuates.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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02.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
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07.08.26 Boeing Kaufen DZ BANK
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Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 13 940,00 0,43% Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
Boeing Co. 182,52 1,05% Boeing Co.
Lockheed Martin Corp Cert Deposito Arg Repr 1 Sh 42 300,00 0,00% Lockheed Martin Corp Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
Lockheed Martin Corp. 451,40 -1,33% Lockheed Martin Corp.

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