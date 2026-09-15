Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

Rocket Lab Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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15.09.2026 17:12:14

Boeing vs. Rocket Lab: Which Aerospace Stock Is a Better Buy in 2026?

The aerospace industry is evolving as Boeing (NYSE:BA) attempts a massive operational turnaround while Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) rapidly expands its footprint across the global space economy.

Boeing remains a dominant force in commercial aviation and defense, whereas Rocket Lab specializes in small-satellite launches and spacecraft components. Investors often compare them to decide between an established giant recovering from crisis and a high-growth challenger in the private space sector.

Boeing operates as a massive player among defense stocks and commercial aviation leaders, manufacturing everything from the 737 Max to advanced military rotorcraft. The company generates revenue through commercial aircraft sales, defense contracts with the U.S. Department of Defense and NASA, and global services. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business. In 2025, the company acquired Spirit AeroSystems to address long-standing quality issues, providing transition services to other buyers like Airbus (OTC:EADSF).

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14.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
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11.08.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 182,80 0,59% Boeing Co.
Rocket Lab Corporation Registered Shs 55,40 2,59% Rocket Lab Corporation Registered Shs

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