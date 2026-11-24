Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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24.11.2026 16:08:03
Boeing vs. Space Exploration Technologies: Which Industrials Stock Is a Better Buy for 2027?
Investors are increasingly weighing the established legacy of Boeing (NYSE:BA) against the high-growth trajectory of Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX). Both companies are vying for dominance in an evolving aerospace landscape.
Boeing provides a diverse mix of commercial airplanes and defense hardware, while Space Exploration Technologies focuses on reusable rocket technology and global satellite internet. This comparison looks at their financials and risk profiles to help you decide between them.
Boeing remains a dominant force among defense stocks, providing critical infrastructure to government agencies and global airlines. Its defense segment relies on major contracts with the United States Department of Defense and NASA. Foreign military sales to non-U.S. nations accounted for 46% of total revenue in 2025, and this high concentration in government-related contracts adds a layer of risk to the business.
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